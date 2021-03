Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Junger Pkw-Fahrer bei Unfall tödlich verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße 29 zwischen Breyell und Kaldenkirchen. Ein Pkw, der in Richtung Kaldenkirchen unterwegs war, geriet in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto touchierte mit dem Heck zunächst einen Baum, stellte sich daraufhin quer und prallte in der Folge seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer, ein 25-jähriger Nettetaler, erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Feuerwehrkräfte bargen den jungen Fahrer aus dem Auto. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines Hubschraubers, ein Sachverständiger wurde noch am späten Abend hinzugezogen. Einsatzkräfte sperrten die Kölner Straße zwischen Bieth und dem Kreisverkehr an der B221 für mehrere Stunden ab. Der Sachverständige stellte bereits fest, dass der 25-Jährige nicht zu schnell unterwegs war. Hinweise, dass der Fahrer möglicherweise Alkohol oder Drogen konsumiert haben könnte, gibt es derzeit ebenfalls nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /wg (195)

