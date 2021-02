Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw übersehen, 20.000 Euro Sachschaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 64 Jahre alter Einbecker ist am Donnerstag, 04.02.2021, gegen 12.10 Uhr mit seinem Pkw vom Parkplatz der Volksbank gefahren, um auf die Sertürnerstraße zu gelangen. Er hat hierbei einen von links kommenden Pkw, der die Sertürnerstraße in Richtung Grimsehlstraße befuhr, übersehen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Pkw des Verursachers gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw geschleudert. Dieser wiederum wurde auf das davor parkende Auto geschoben, sodass letzlich vier Pkw beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Veletzt wurde nach Angaben der Beteiligten niemand.

