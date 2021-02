Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht gekllärt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Hauptstraße, Donnerstag, 04.02.21, 16.20 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Mittwoch, 04.02.21, gegen 16.20 Uhr parkte eine 44-jährige Kalefelderin ihren Pkw Mitsubishi in der Hauptstraße in Echte ab, um die in der Nähe gelegene Apotheke aufzusuchen. Nach Beendigung der Erledigungen stieg die 44-jährige wieder in ihren Pkw, um ihre Fahrt fortzusetzen. In diesem Moment setzte ein vor ihrem Pkw parkender Daimler Benz rückwärts, um ebenfalls auszuparken. Beim Zurücksetzen touchierte der Fahrer des Daimler Benz den Pkw der Kalefelderin und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 1300,- EUR Durch die Hinweise der Geschädigten auf das Kennzeichen und den Fahrer konnte ein 79-jähriger Kalefelder als Unfallverursacher ermittelt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

