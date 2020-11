Polizei Essen

POL-E: Essen/Kamp-Lintfort: Unbekannter stiehlt EC-Karte in Essen und versucht in Kamp-Lintfort Geld abzuheben - Fotofahndung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

EssenEssen (ots)

45134 E.-Stadtwald/47475 Kamp-Lintford-Stadtkern: Am Morgen des Heiligabend 2019 (24.12.2019, 9:30 Uhr) stahl ein Unbekannter in einem Drogeriemarkt an der Frankenstraße in Essen eine Geldbörse - diese hatte kurz zuvor eine 68-jährige Frau nach dem Bezahlen in einem Warenkorb liegenlassen.

Mit der EC-Karte aus dem gestohlenen Portemonnaie versuchte der Unbekannte am 27. Dezember an einem Geldautomaten auf der Friedrich-Heine-Allee in Kamp-Lintfort Geld abzuheben. Sowohl beim Diebstahl der Geldbörse als auch beim Versuch, Geld abzuheben wurde der Unbekannte von Videokameras aufgezeichnet.

Mit Bildern dieser Aufzeichnungen fahndet die Polizei nun nach dem Unbekannten und fragt: Wer kennt diesen Mann bzw. kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise erbittet das zuständige KK 13 in Essen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell