Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Northeim (ots)

Northeim, Lukas-Cranach-Straße, Mittwoch, 03.02.2021, 23.40 Uhr

NORTHEIM (köh) - In der Nacht zu Donnerstag suchten Northeimer Polizeibeamte aufgrund einer Ruhestörung eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lukas- Cranach-Straße auf. Zudem bestand der Verdacht, dass sich in der Wohnung mehr Personen als erlaubt aufhielten.

Ruhestörenden Lärm konnten die eingesetzten Polizeibeamten nicht feststellen. Ein 26-jährige Gast des Wohnungsmieters öffnete die Tür und gewährte den Beamten Zutritt zu der Wohnung. Statt des Wohnungsmieters hielt sich dort jedoch nur eine 26-jährige Northeimerin auf. Die Beamten stellten Marihuanageruch sowie dazugehörige Cannabiserzeugnisse fest. Gegen den 26-jährigen Northeimer, der beim Öffnen der Wohnungstür gerade einen Joint hinter seinem Rücken versteckte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und das Betäubungsmittel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell