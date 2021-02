Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Wenden Stromkasten erwischt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Alter Bohlweg, Dienstag, 02.02.21, 19.50 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 02.02.21, 19.50 Uhr versuchte ein 56-jähriger Lkw-Fahrer mit dem Lkw eines Kasseler Unternehmens, im Bereich des Bohlwegs in Harriehausen zu wenden. Hierbei übersah er einen, hinter seinem Lkw befindlichen Stromkasten sowie einen angrenzenden Holzzaun und touchierte beide. Sowohl am Stromkasten, als auch am Holzzaun entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 1000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell