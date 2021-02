Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Pedelecs entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 63 Jahre alter Einbecker teilte der Polizei am Mittwoch, 03.02.2021, gegen 05.00 Uhr mit, dass ihm in der Nacht in der Maschenstraße bislang unbekannte Täter zwei Pedelecs gestohlen haben. Es handelt sich um Pedelecs der Marke Kettler. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

