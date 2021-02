Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach versuchtem Diebstahl auf Firmengelände gesucht - vier Tatverdächtige flüchtig

Dortmund (ots)

Nach einem versuchten Diebstahl auf einem leerstehenden Firmengelände in Dortmund-Hostedde am Montag (1. Februar) sucht die Polizei Zeugen. Vier Tatverdächtige sind daraus flüchtig.

Den ersten Erkenntnissen zufolge meldeten Zeugen gegen 16.45 Uhr drei Personen auf einem Gelände an der Beylingstraße. Aufgrund einer Vielzahl zurückliegender Metalldiebstähle sprach ein 42-jähriger Firmenverantwortlicher die Männer an, die sofort die Flucht ergriffen. Der Verantwortliche folgte ihnen über das Gelände in südliche Richtung. Im Anschluss rannten sie durch den angrenzenden Wald nach Osten (Flughafenstraße). Zeitgleich informierte er die Polizei.

Der Dortmunder brach die Verfolgung ab und kehrte zum eigentlichen Tatort zurück. Dort bemerkte er eine vierte Person, die aus einem Obergeschoss eines Gebäudes sprang und flüchtete. Mit sich führte er einen Rucksack und einen Bolzenschneider. Der Dortmunder unternahm einen zweiten Versuch und versuchte den Mann zu stoppen. Nach etwa 100 Metern drehte sich der Flüchtende um und richtete mutmaßlich eine Schusswaffe in Richtung seines Verfolgers. Ein genaues Zielen erfolgte nicht. Dennoch nahm der 42-Jährige ein leises Knallgeräusch wahr und blieb stehen.

Nach Angaben des Zeugen hatte der Mann eine stabile Statur und war mit einer schwarzen Jacke und dunklen Hose bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Sturmhaube und einen Rucksack mit sich. Zwei der drei weiteren Tatverdächtigen schätzt der Dortmunder auf etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer von ihnen hatte dunkles kurzes Haar, war schlank und trug eine schwarze Arbeitshose und neongelbe Jacke. Der zweite Täter war mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Hose bekleidet. Er trug eine schwarze Cappy und war ebenfalls schlank. Die dritte Person kann nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei fragt: Wer hat zur genannten Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Beylingstraße/Flughafenstraße gesehen? Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

