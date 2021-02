Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Corona Verstoß

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) die Polzei Einbeck erlangte am Dienstag, 02.02.2021, gegen 23.00 Uhr durch einen Hinweis Kenntnis über eine Party in der Münsterstraße, an der sich mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten beteiligen sollten. Bei der Überprüfung konnten die eingesetzten Beamten dann tatsächlich feststellen, dass sich in der Wohnung neben dem Inhaber (20) weitere vier Personen im Alter zwischen 20 und 22 Jahren aus verschiedenen Haushalten aufhielten, die dort an einem Tisch sitzend Alkohol konsumierten. Gegen alle fünf Teilnehmer der feuchtfröhlichen Zusammenkunft wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuelle Corona Verordnung eingeleitet. Die nicht zu der Wohnung gehörenden Betroffenen wurden nach Aufnahme des Sachverhalts nach Haus geschickt.

