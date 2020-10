Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fliegende Geldbörsen im Bahnhof Köln-Deutz; Zivile Fahnder der Bundespolizei nehmen Taschendieb fest

Köln-Messe/Deutz (ots)

Montagnachmittag, 19.10.2020, beobachteten zivile Fahnder der Bundespolizei vermeintliche Taschendiebe im Bahnhof Köln-Messe/Deutz. Nachdem einer der Männer ein Portemonnaie auf ein Vordach warf, wurde er festgenommen.

Beamte der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) beobachteten drei Männer bei einem "Streifzug" durch den Deutzer Bahnhof. Augenscheinlich suchte das Trio nach potenziellen Opfern. Sie gingen durch den Bahnhof und verfolgten Reisende, um nach einer günstigen Tatgelegenheit Ausschau zu halten. Während der Beobachtung eines möglichen Tatverdächtigen warf dieser plötzlich an einem Treppenabgang einen Gegenstand auf ein Vordach. Die Zivilfahnder erkannten schnell, dass es sich hierbei um Diebesgut handelte. Es klickten die Handschellen und der 16-jährige bosnisch-herzegowinische Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Mit Hilfe der Feuerwehr Köln wurde das Diebesgut vom Vordach an einem Treppenabgang im Deutzer Bahnhof sichergestellt. Ermittlungen zufolge stammen die drei Geldbörsen aus verschiedenen Diebstählen.

Der nicht unbekannte Taschendieb wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

In den Zusammenhang rät die Bundespolizei zu Vorsicht vor Taschendieben: - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. - Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. - Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

