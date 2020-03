Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec gestohlen

Bocholt (ots)

Ein schwarzes Pedelec der Marke Barra (ca. 2.200 Euro Neupreis) wurde zwischen Samstag, 19.40 Uhr, und Sonntag, 01.15 Uhr gestohlen. Das Pedelec hatte die Geschädigte an der Straße St.-Georg-Platz abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

