Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (134/2020) "Hammer & Sichel" - Unbekannte beschmieren Auto und Fassaden mit Symbolen und Parolen, Staatsschutzkommissariat ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Innenstadt Nacht zu Donnerstag, 2. April 2020

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (02.04.20) in der Innenstadt u. a. einen PKW, die Schaufensterscheibe einer Weinhandlung und die Fassade der SUB mit mehreren "Hammer & Sichel"-Symbolen und weiteren Parolen, darunter "FCK CPS", beschmiert. Zur Tatbegehung nutzten die Sachbeschädiger roten bzw. orangenen Sprühlack. Die Höhe des verursachten Sachschadens steht nicht fest. Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die 0551/491-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell