Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zigaretten aus Supermarkt gestohlen

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (3.38 Uhr) hebelten Unbekannte eine Tür zu einem Supermarkt an der Straße "Wingert" auf. Zielgerichtet suchten sie einen Kassenbereich auf und entnahmen dort die Tabakwaren. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Vor Eintreffen der informierten Polizei waren die Einbrecher bereits wieder verschwunden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

