POL-BS: Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

08.04.2020, 08.30 Uhr Braunschweig, Hondelage

Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruchsversuch in Hondelage.

Der 32-jähriger Mieter einer Doppelhaushälfte in der Tiefen Straße bemerkte am Mittwochmorgen Beschädigungen an seiner Terrassentür und verständigte die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass ein unbekannter Täter versucht hatte, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Diese hielt dem Versuch allerdings stand, so dass der oder die Täter von ihrem Vorhaben absahen und unentdeckt verschwanden.

