POL-OG: Bühl - Nötigung im Straßenverkehr, Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einer mutmaßlichen Nötigung auf der B3 am Montagabend auf der Suche nach Zeugen.

Ein 47 Jahre alte BMW-Lenker sei gegen 18:45 Uhr auf der B3 in Bühl in Fahrtrichtung Achern unterwegs gewesen. Ab der Bosch-Kreuzung sei ein mutmaßlich weißer Renault mit Rastatter Zulassung vor ihm hergefahren. In Höhe der Abfahrt zum Industriegebiet Bühl-Süd soll der bislang unbekannte Renault-Lenker auf die separate Linksabbiegespur gewechselt haben. Als der BMW-Fahrer nun rechts an dem Fahrzeug geradeaus in Richtung Achern vorbeifahren wollte, soll der Renault-Lenkers plötzlich nach rechts auf die Geradeausspur gezogen und anschließend sein Auto um 180 Grad gewendet haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer des BMW reflexartig nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Zu einer Kollision kam es laut Schilderung des 47-Jährigen nicht. Der Fahrer des Renault fuhr vermutlich in Richtung Bühl weiter. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem nun gesuchten weißen Renault geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Bühl.

/ms

