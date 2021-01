Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nachbarschaftsstreit endet mit Faustschlag

53879 Euskirchen (ots)

Dienstagnachmittag (16 Uhr) gerieten Nachbarn auf der St. Vither Straße wegen der dortigen Parksituation in Streit. In der Vergangenheit war es aus gleichem Grund schon zu einem Streitgespräch gekommen. Am gestrigen Tag kam es wiederrum zu einer zuerst verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf schlug ein 60-Jähriger seinen 72-jährigen Nachbarn mit der Faust ins Gesicht.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell