Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Sicherheit im Straßenverkehr - Sehen und gesehen werden zur dunklen Jahreszeit

Die Tage werden kürzer, Straßen sind verschmutzt oder vom Laub zunehmend bedeckt, der morgendliche Nebel wird immer dichter und teilweise kommt es bereits jetzt zu Bodenfrost und glatten Fahrbahnen. Zusammengefasst: Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit sind auch in unserer Region - vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln - Verkehrsteilnehmer aufgerufen sich auf veränderte Umgebungen und Witterungsverhältnisse einzustellen.

Die Polizei rät deshalb allen Verkehrsteilnehmern das eigene Verhalten, sowie Fahrweise und das Fahrzeug an die Herbst- und kommende Winterzeit anzupassen.

Die besonders betroffene und gefährdete Gruppe der Fußgänger, Fahrradfahrer, Fahrer von motorisierten Zweirädern sollten in der nun beginnenden Jahreszeit verstärkt auf eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr achten. Dabei gilt grundsätzlich: Sehen und gesehen werden, um sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Helle Kleidung und reflektierende Applikatoren können entscheidend dazu beitragen, dass Fußgängern, Fahrradfahrern sowie motorisierten Zweiradfahrern, frühzeitig erkannt werden. Ebenso bedeutsam ist auch die ständige Überprüfung von Lichteinrichtungen auf Funktionsfähigkeit sowie Verschmutzung. Eltern sollten zudem den Zustand der Fahrräder ihrer Kinder regelmäßig überprüfen und darauf achten, dass diese mit entsprechender Kleidung - bestenfalls mit reflektierenden Kindersicherheits- / Kinderwarnwesten - das größtmögliche Erkennen gewährleisten.

Jens Burrichter, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück: "Viele Verkehrsunfälle passieren, weil Verkehrsteilnehmer einfach nicht ausreichend erkennbar waren und schlicht in der Dämmerung bzw. Dunkelheit übersehen wurden - gerade in den Herbst- und Wintermonaten kommt das öfter vor. Die Sicherheit im Straßenverkehr wird durch das bewusste und richtige Verhalten aller Verkehrsteilnehmer verstärkt." Überhöhte bzw. den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit und mangelnder Sicherheitsabstand sind auch zur Herbst- und Winterzeit klassische Hauptunfallursachen. "Die Geschwindigkeit sollte daher zwingend den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepasst werden", so Burrichter. Dieses Fahrverhalten ermöglicht den Verkehrsteilnehmern, bei besonderen Gefahrensituationen wie Wildwechsel oder verschmutzten Fahrbahnen, eine schnelle und effektive Reaktionsmöglichkeit. Und ein letzter Hinweis für gute Sicht nach vorne: Achten Sie darauf, dass Ihre Scheibenwischer einen guten Job machen, neue sorgen oft für Durchblick!

Grundsätzlich sollte jeder Verkehrsteilnehmer zur Vorbereitung auf die Herbst- und Winterzeit sein Fahrzeug auf die optimale Ausstattung hin überprüfen. Auch in diesem Jahr können alle Autofahrer die Beleuchtungsanlage ihres Fahrzeuges kostenlos in Kfz-Meisterbetrieben oder bei mobilen Prüfstationen überprüfen lassen. Die Aktion "Lichttest" wird noch bis 31. Oktober angeboten. Nach der Überprüfung erhalten die Teilnehmer eine Plakette für die Windschutzscheibe.

