Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 13-Jähriger bei Zusammenstoß mit Pedelec verletzt

WormsWorms (ots)

Gestern, kurz nach 07:00 Uhr wird ein 13-jähriger Junge in der Wollstraße beim Zusammenstoß mit einem Pedelec verletzt. Von der Gerbergasse kommend will er zu Fuß die Wollstraße in Richtung Koehlstraße überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn übersieht er den von links aus Richtung Andreasstraße kommenden 42-jährigen Pedelec-Fahrer, mit dem es zum Zusammenstoß kommt. Beide stürzen zu Boden, wobei des Kind leicht verletzt wird. Das Pedelec wird beschädigt.

