POL-PDWO: Offstein - Vorfahrt missachtet

Gestern, um kurz vor 10:30 Uhr prallen in Offstein zwei PKW ineinander, eine Person wird hierbei leicht verletzt. Ein 28-Jähriger befährt die Landstraße 395 aus Obrigheim kommend in Richtung Ortsmitte Offstein. An der Einmündung L455, aus Hohen-Sülzen kommend, möchte ein 62-jähriger Autofahrer nach links in die Neuoffsteiner Straße einbiegen und missachtet hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW. Im Einmündungsbereich kommt es zum Unfall, bei dem der 28-Jährige leicht verletzt wird. Dessen PKW ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 6000,- Euro beziffert.

