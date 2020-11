Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

WormsWorms (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin in der Weinsheimer Straße in Worms. Der 22-jährige PKW-Fahrer bog von der Stadtmitte kommend aus der Horchheimer Straße nach links in die Weinsheimer Straße ab. Er übersah beim Abbiegen die 83-jährige Fußgängerin, welche die Weinsheimer Straße in diesem Moment fußläufig überquerte. Die Fußgängerin fiel durch den Aufprall auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Sie wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht im Gesicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden an dem Unfall beteiligten PKW beläuft sich auf ca. 1000EUR.

