Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Betrunkener Autofahrer versteckt sich im Gebüsch

WormsWorms (ots)

Ein Autofahrer rollt gestern, um 08:55 Uhr in Rheindürkheim aus Unachtsamkeit mit seinem PKW rückwärts gegen das Fahrzeug des Nachfolgenden und flüchtet. Beide PKW stehen zunächst hintereinander in der Kirchstraße vor der roten Ampel an der Einmündung zur B9. Nachdem der Vorausfahrende mit seinem Heck gegen den PKW des 27-Jährigen prallt, steigt er aus, um den Verursacher darauf anzusprechen. Dieser allerdings tritt auf das Gaspedal und flüchtet bei "Rotlicht" auf die B9 in Richtung Mainz. Der 27-Jährige nimmt daraufhin die Verfolgung auf und kann den PKW stehend in der Jakob-Hammel-Straße ausfindig machen. Hier kommt es zu einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer, der sich sofort wieder ins Fahrzeug setzt und ein weiteres Mal davonfährt. Da die Straße als Sackgasse endet, verlässt der Flüchtende sein Auto und verschwindet zu Fuß im angrenzendem Gebüsch. Die Fahndung nach dem Flüchtigen hat zunächst kein Erfolg, bis er mit Geräuschen aus dem Buschwerk sein Versteck preisgibt und gestellt werden kann. Der Grund, weswegen sich der 35-jährige Wormser zu verstecken versuchte wird beim Atemalkoholtest offenkundig: 2,29 Promille. Bei der Begutachtung der PKW kann kein Sachschaden festgestellt werden.

