Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer leicht verletzt

WormsWorms (ots)

Ein Radfahrer wird gestern in der Von-Steuben-Straße beim Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Auto und Fahrrad fahren beide in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung Kurfürstenstraße biegt der 46-jährige Autofahrer nach rechts in Richtung BIZ ab und übersieht hierbei den 38-jährigen Rennradfahrer, der auf dem parallel zur Fahrbahn gelegenen Radweg weiter geradeausfahren will. Bei Anstoß gegen die rechte Fahrzeugseite stürzt der Radfahrer und wird hierdurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

