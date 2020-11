Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: körperliche Auseinandersetzung auf der B9

WormsWorms (ots)

Am Dienstag, den 10.11.2020, gegen 14:30 Uhr kam es auf der B9 zwischen Ludwigshafen und Worms zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Der bisher unbekannte Beschuldigte blockierte mit seinem Transporter beide Fahrstreifen der B9 in Höhe AS Worms-Süd in Fahrtrichtung Worms. Im Anschluss steigt er aus, geht zu dem PKW des 55-jährigen Geschädigten und schlägt gegen die Seitenscheibe der Fahrertür. Als dieser ausstieg wurde er unmittelbar mit mehreren Faustschlägen attackiert. Im Anschluss setzte sich der Täter in seinen Transporter und fuhr von der Örtlichkeit weg. Der Geschädigte kam aufgrund seiner Verletzung ins Klinikum Worms.

Da die Situation vor Ort durch Zeugen geschlichtet wurde bittet die Polizei darum, dass sich diese mit der Polizei in Verbindung setzen und sich zur Verfügung stellen.

