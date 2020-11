Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Smart dreht sich bei Auffahrunfall um 180 Grad

Bild-Infos

Download

WormsWorms (ots)

Auf der B9-Nord ist gestern Mittag eine Person bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Der 65-Jährige befährt gegen 12:00 Uhr die B9 aus Richtung Worms kommend in Richtung Mainz. In Höhe der Oberrheinstraße stoppt er seinen PKW Smart an der roten Ampel. Der 49-jährige Volvo-Fahrer, der dem Smart in gleicher Richtung folgt, kann infolge zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig anhalten und versucht noch rechts an dem stehenden PKW vorbeizulenken. Dabei trifft er den Smart an er hinteren rechten Stoßstange und schleudert das Fahrzeug um 180 Grad in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Hierbei wird der 65-Jährige Fahrer leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Beide PKW werden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell