POL-UL: (BC, GP, HDH, UL) Region - Polizei stoppt zahlreiche berauschte Fahrer

Am Montag und Dienstag setzten sich in der Region Fahrer hinters Steuer, obwohl sie unter Alkohol- oder Drogenwirkung standen.

Ulm (ots)

(BC) Im Landkreis Biberach zog die Polizei am Montag und Dienstag fünf berauschte Fahrer aus dem Verkehr. In Langenenslingen musste gegen 16 Uhr ein 68-Jähriger seinen Führerschein abgeben und seinen Dacia stehen lassen. Ein 21-Jähriger steht im Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Kokain ans Steuer gesetzt hatte. Den stoppte die Polizei gegen 11 Uhr in Achstetten. Auch gegen einen 25-Jährigen besteht der Verdacht, dass er unter der Einwirkung von Drogen gefahren ist. Den Renault-Fahrer stoppte die Polizei in der Ulmer Straße in Biberach.

Am Dienstag war in Biberach ein deutlich betrunkener Senior unterwegs. Der 81-Jährige musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Auch in Laupheim hatte ein BWM-Fahrer zu viel Alkohol intus.

(GP) Um Mitternacht war in der Olgastraße in Eislingen ein 30-Jähriger unterwegs. Der Mann hat keinen Führerschein und stand unter Alkoholeinfluss. In seinem VW fand die Polizei zudem eine Kleinmenge Amphetamin. Er muss mit mehreren Anzeigen rechnen. Kurz vor Mitternacht war die Fahrt für einen 27-Jährigen in der Hindenburgstraße zu Ende. Er hatte zu viel Alkohol getrunken.

Am frühen Mittwoch stoppte die Polizei in Göppingen einen Mercedes-Fahrer. Der 22-Jährige steht im Verdacht, sich unter Drogeneinwirkung ans Steuer gesetzt zu haben. Zu viel Alkohol intus hatten zwei Fahrer in Geislingen und in Kuchen. Die stoppte die Polizei am Montag und am Dienstag.

(HDH) Bei Herbrechtingen und in Heidenheim stoppte die Polizei zwei mutmaßliche Fahrer unter Drogen. Sie mussten eine Blutprobe abgeben. Zu viel Alkohol hatte ein 55-Jähriger bei eine Kontrolle in Giengen intus.

(UL) Einen 65-Jährigen Dacia-Fahrer kontrollierte die Polizei am Montag Auf der Gölde in Ulm. Bei ihm bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Die Polizisten fanden in seinem Auto eine Kleinmenge Marihuana. Auch in Blaustein war am Montag für einen Audi-Fahrer die Fahrt wegen des Verdachts des Drogeneinflusses zu Ende. Zu viel Alkohol hatte am frühen Dienstag ein Mann bei einer Kontrolle in der Blaubeurer Straße in Ulm intus.

Um Alkohol- und Drogenunfälle zu reduzieren überprüft die Polizei das ganze Jahr über Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrtüchtigkeit, insbesondere in der Vorweihnachtszeit.

Über die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr hat die Polizei am Montag ausführlich berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4462533).

