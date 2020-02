Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brand einer Gartenlaube

Güstrow (ots)

Am Abend des 20.02.2020 wurde um 21:50 Uhr ein Feuer in der Kleingartenanlage an der Bornmühle in Teterow festgestellt. Eine Gartenlaube stand in Flammen. Die eingesetzte Teterower Feuerwehr konnte das Feuer löschen, aber ein vollständiges Niederbrennen der Gartenlaube nicht verhindern. Ein Übergreifen auf andere Gartengrundstücke konnte verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist unklar. Der Brandort wird durch einen Brandursachenermittler der Kriminalpolizei untersucht.

