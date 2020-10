Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Papiertonnen angezündet - Zeugen gesucht

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte zündeten am Samstag, 24. Oktober, in der Zeit zwischen 1.45 Uhr und 3 Uhr in den Straßen Rottkamp, Horster Straße, Erlenfeldstraße, Asternstraße insgesamt drei Papiertonnen, einen Altpapiercontainer und Zeitungen in einer Bushaltestelle an. Die Feuerwehr musste die Brände löschen. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (be)

