Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand einer Gartenlaube

Hamm-Heessen (ots)

Bei dem Brand einer Gartenlaube am Freitag, 23. Oktober, in einer Kleingartenanlage an der Dolberger Straße wurde ein 30-jähriger Mann aus Hamm verletzt.

Die alarmierten Beamten von Feuerwehr und Polizei stellten gegen 6.35 Uhr fest, dass ein Holz-Anbau der Gartenlaube in voller Ausdehnung brannte. Der 30-Jährige, der zum Zeitpunkt der Brandenstehung in der Laube schlief, konnte noch rechtzeitig aus dem Gebäude flüchten. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen nach ist ein mit Holz befeuerter Kaminofen ursächlich für die Brandenstehung. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die Dolberger Straße bis 8.30 Uhr gesperrt werden. (hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell