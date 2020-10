Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Folgemeldung: Ein Schwerverletzter nach Wohnungsbrand

Hamm-Herringen (ots)

Nach dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Funk-Straße wurde der 45-jährige Bewohner nach ambulanter Behandlung in einem Hammer Krankenhaus wieder entlassen. Entgegen den ersten Erkenntnissen in der vorangegangenen Pressemeldung ist er nicht schwer verletzt.

Die Polizei geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt eines Elektrogerätes aus. Zur Höhe des Sachschadens kann noch keine Angabe gemacht werden.(mg)

Die Pressemeldung vom Vortag finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4742054

