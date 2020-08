Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 11.08.2020

Unfall am Bahnübergang

Herzog Juliushütte. Am Dienstag passierte ein LKW mit Tieflader und aufgeladenem Bagger in Schrittgeschwindigkeit den beschrankten Bahnübergang in Herzog Juliushütte. Als die etwa 17 Meter lange Kombination den Bahnübergang fast überquert hatte senkten sich die Schranken. Mit der am Heck befindlichen senkrechtstehenden Auffahrrampe des Tiefladers kollidierte die Schranke und brach ab. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für den Zugverkehr.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

