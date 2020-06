Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Räumen sie ihr Fahrzeug leer und machen sie es Tätern nicht zu einfach!

Herdecke (ots)

Vier Mal haben Unbekannte am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet zugeschlagen und die Scheiben von Fahrzeugen zerstört, um an ihre Beute zu gelangen. In der Walter-Freitag-Straße, im Gerhard-Kienle-Weg, im Kirchender Dorfweg und in der Koenenstraße schlugen die Täter zu. Als Beute erlangten sie unter anderem Geldbörsen und einen Rucksack. Machen sie es potentiellen Dieben nicht zu einfach und lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug, auch wenn sie es nur kurzfristig verlassen. Das Auto ist nicht sicher! Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun!

