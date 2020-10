Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter auf rot-weißem Roller gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Rollerfahrer fiel einem 48-jährigen Anwohner am Freitag, 23. Oktober, um 0.55 Uhr, in dem Garagenhof eines Mehrfamilienhauses in der Joseph-Haydn-Straße auf.

Erst fuhr er mit seinem weiß-roten Kleinkraftrad nachts lautstark in den Innenhof des Mehrparteienhauses, dann suchte er augenscheinlich nach unverschlossenen Garagen. Der 48-Jährige meldete seine Beobachtungen umgehend der Polizei, als der Unbekannte in zwei unverschlossenen Garagen nach Beute Ausschau hielt.

Nach kurzer Zeit floh er ohne Beute auf seinem Gefährt in südliche Richtung.

Die Person ist männlich, hat eine schlanke Statur und war dunkel bekleidet. Er trug einen Rucksack auf dem Rücken. Höheren Wiedererkennungswert hat sein Roller - es handelt sich um einen auffällig weiß-rot lackiertes Modell.

Wenn Sie Hinweise zu dem Roller oder der Person geben können, wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

