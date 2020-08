Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim - Kleidungsstück in Wohnung angezündet

Noch unklar ist die Ursache eines brennenden T-Shirts am Sonntag in einem Gebäude in Altheim.

Ulm (ots)

Ein Bewohner des Gebäudes in der Straße "Lammberg" meldete den Rettungskräften gegen 21.45 Uhr einen Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte in dem Gebäude ein T-Shirt gebrannt. Das hatte der Bewohner durch einen Fußtritt noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Am Gebäude entstand kein Sachschaden und es wurde niemand verletzt. Die Polizei aus Schelklingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Polizeipräsidium Ulm

