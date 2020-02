Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Hanau: Zeugen nach Einbruch in Autovermietung gesucht!

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Wer sah die Einbrecher? - Hanau

(fg) Rund 4.000 Euro Sachschaden verursachten Einbrecher, die in der Nacht zum Donnerstag in die Räumlichkeiten einer Autovermietung in der Dörnigheimer Straße eingedrungen waren. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, hebelten die Unbekannten die Eingangstür auf, begaben sich anschließend in den Innenraum und durchsuchten diesen. Ob sie etwas mitnahmen, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

Offenbach, 14.02.2020, Pressestelle, Felix Geis

