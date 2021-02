Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Pkw

Northeim (ots)

Northeim, Kreisstraße 414, Donnerstag, 05.02.2021, 19.40 Uhr

NORTHEIM (köh) - Donnerstagabend geriet ein Pkw aufgrund eines technischen Defektes während der Fahrt in Brand.

Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Daimler die K 414 von Sudheim in Richtung Suterode. In Höhe des Golfplatz Levershausen geriet der Daimler in Brand. Der Fahrzeugführer konnte unverletzt aussteigen und die Feuerwehr alarmieren.

Die Kreisstraße war während der Lösch- und Bergungsarbeiten von 20.00 - 21.30 Uhr komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell