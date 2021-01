Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Polnischer Fahrer mit Fantasieführerschein auf der Bundesautobahn

Pasewalk (ots)

Am Sonntagvormittag kontrollierten Bundespolizisten auf der A11 einen polnischen Pkw. Der 48-jährige polnische Kraftfahrer legte unter anderem eine internationale Fahrerlizenz vor, die sich als völliges Fantasiedokument entpuppte. Bei der Nachfrage bei den polnischen Behörden stellte sich heraus, dass ihm noch nie eine Fahrerlaubnis erteilt worden war. Da der 48-Jährige, nach eigener Aussage, diese Totalfälschung schon seit mehreren Jahren in Polen und der Ukraine bei Kontrollen ohne Probleme gebraucht hatte, flog die Sache jetzt in Deutschland auf. Der Pole erhielt nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch der 32-jährigen polnischen Halterin des PKW, welche nicht anwesend war, wird eine Strafanzeige wegen Überlassens des Fahrzeugs zugestellt. Es ist davon auszugehen, dass sie Mitwisserin der Fahrerlaubnislosigkeit des erwischten Kraftfahrers war. Der 48-Järige durfte dann weiterreisen, allerdings ohne Fahrzeug.

