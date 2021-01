Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Fahrzeugführer stand unter Drogeneinfluss

PomellenPomellen (ots)

In der Nacht zum Freitag kontrollierten Beamte der Gemeinsamen deutsch- polnischen Dienststelle Pomellen auf der Bundesautobahn 11 einen 37-jährigen polnischen Staatsangehörigen, welcher mit einem PKW in Richtung Berlin unterwegs war. Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass er unter Einfluss von Amphetaminen und Marihuana das Fahrzeug führte.

Daraufhin wurde das Fahrzeug einer gründlichen Kontrolle unterzogen. Dabei entdeckten die Beamten sogenannte "Polenböller", verschiedene Betäubungsmittel, u.a. 260 g Amphetamin und ein Nunchaku, einen verbotenen Gegenstand gemäß Waffengesetz.

Gegen den Polen wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetz und Straßenverkehrsgesetz erstattet.

Die Person wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei MV übergeben.

