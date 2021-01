Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei trifft wieder einen gesuchten Straftäter auf der Autobahn

PasewalkPasewalk (ots)

Dienstag früh stellte die Bundespolizei auf der A 11 einen 28-jährigen Polen fest, der zu Fuß in Richtung Berlin unterwegs war. Weil er sich nicht ausweisen und auch keine Angaben zum Reiseziel machen wollte, wurde bei der Suche nach Ausweispapieren ein in der Jacke eingenähter Beutel mit weißem Pulver gefunden. In der Dienststelle wurde dann festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vorlag. Da er zu einer 10-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt war, wurde der Pole in die JVA Stralsund gebracht. Eine hinzugezogene Zollstreife stellte beim Test des aufgefundenen Pulvers fest, dass es sich um 471 g Amphetamine mit einem Marktwert von ca. 5600 Euro handelt. So wird dem 28-Jährigen auch noch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zugestellt.

