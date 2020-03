Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gelegenheit macht Diebe

Nienburg (ots)

Nienburg - (jah) Am 21.03.2020 zwischen 10 Uhr und 13 Uhr wurde einem 69-jährigen Mann aus Diepholz seine Leichtsinnigkeit zum Verhängnis. Dieser stellte sein Fahrzeug in der Bruchstraße ab und ließ dabei sein Portemonnaie in der Mittelkonsole liegen. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen hatte; dabei wurde das Portemonnaie mit einer geringen Summe Bargeld und diversen Dokumenten entwendet. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. 05021/97780 entgegen.

