Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Pkw-Aufbrüche am Höhenweg

OsnabrückOsnabrück (ots)

Unbekannte Pkw-Aufbrecher hatten es in der Nacht zu Mittwoch am Höhenweg auf teure Fahrzeugteile der Automarken BMW und Mercedes abgesehen. Die Täter öffneten zum Teil gewaltsam, aber auch auf noch ungeklärte Weise, einen BMW X1, zwei Mercedes C-Klassen sowie einen Mercedes GLC und montierten die Multifunktionslenkräder ab. In einem Fall bauten die Kriminellen auch noch die Navigationseinheit aus der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Wem in der betreffenden Nacht im Bereich des Höhenwegs etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell