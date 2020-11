Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Fachhandel für Tierbedarf von Einbrechern heimgesucht

BramscheBramsche (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt in der Nacht zu Dienstag ein Fachhandel für Tierbedarf an der Engterstraße. Unbekannte verschafften sich zwischen 19 Uhr (Montag) und 08.30 Uhr (Dienstag) Zutritt zum umzäunten Außenlager und machten sich an den dort deponierten Waren zu schaffen. Sie entwendeten diversen Gegenstände und flüchteten anschließend unerkannt. Die Bramscher Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

