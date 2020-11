POL-OS: Bramsche - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Krankenhausparkplatz gesucht

Polizeiinspektion Osnabrück

Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Hasestraße beschädigte ein Autofahrer am Dienstag einen BMW 1er. Der oder die Unbekannte stieß zwischen 07.50 und 12.45 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen den schwarzen Wagen und verursachte an der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Bramsche ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegen.

