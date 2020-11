Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Wellingholzhausen: Diebe hatten aus auf Traktorteile abgesehen

MelleMelle (ots)

Unbekannte hatten es in der Nacht zu Dienstag in der Straße Zur Fünte auf teure Traktorteile abgesehen. Sie schlichen sich auf das Gelände einer großen Firma für Agrartechnik und montierten diverse Teile von mehreren landwirtschaftlichen Zugmaschinen (Ober-und Unterlenker, Zugmaul,Zugpendel) ab. Zudem entwendeten die Täter aus zwei Fahrerkabinen auch die Terminals. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte bei der Meller Polizei unter 05422-920600.

