Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche in Friseursalon und Cafe

OsnabrückOsnabrück (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag an der Buersche Straße (etwa Höhe der Schützenstraße) in zwei im selben Gebäude befindliche Geschäfte eingebrochen. Die Täter verschafften sich dabei auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zugang in ein Cafe+Lounge sowie in einen Friseursalon und schauten sich darin nach Wertgegenständen um. In dem Cafe machten sich die Kriminellen vergeblich an mehreren Automaten zu schaffen und blieben vermutlich ohne Beute. Im Fall des Friseursalons fanden die Täter ein wenig Bargeld und nahmen dieses mit. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

