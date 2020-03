Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Starke Fahrbahnverschmutzung

Werlte (ots)

Am Mittwoch, gegen 22:50 Uhr, wurde der Polizei Sögel eine starke Fahrbahnverschmutzung im Bereich Werlte, entlang der Oldenburger Straße gemeldet. Im Rahmen einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Fahrbahn auf der Strecke Lindern - Werlte - Spahnharrenstätte - Börger mit einer übel riechenden Substanz stark verschmutzt und zudem gefährlich glatt war. In Börger im Bereich des Gewerbegebietes konnte der Verursacher dann schließlich festgestellt werden. Der Fahrer eines Lkw hätte den Ladungsverlust auf der Fahrt von Essen / Oldenburg nicht bemerkt, so dass die Fahrbahn auf einer Länge von über 20 Kilometern mit tierischen Reststoffen verunreinigt wurde. Auslöser des Ladungsverlustes dürfte ein Gärvorgang der tierischen Reste gewesen sein, die das Volumen der Ladung vergrößerten. Durch den Druck öffnete sich mutmaßlich auf Grund eines technischen Defektes der Schieber des Ladetanks, so dass sich die gärende Flüssigkeit während der Fahrt über die Fahrbahn verteilen konnte. Letztlich wäre die 28160 kg schwere Ladung für eine Biogasanalge bestimmt gewesen. Auch im Bereich des Landkreises Cloppenburg wurden Fahrbahnen verschmutz. Umfangreiche Säuberungsarbeiten durch ein Fachunternehmen wurden eingeleitet. Diese Arbeiten werden sich heute noch bis in die Mittagsstunden hinziehen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell