Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Autodiebstahl schlägt fehl

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch brachen unbekannte Täter zwischen 20 und 22 Uhr das Garagentor einer Doppelgarage in der Straße Hobeuken auf. Mit großem Gewalteinsatz brachen sie das Tor auf und versuchten an den darin stehenden neuwertigen Range Rover zu gelangen. An dem Fahrzeug wurde eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen. Im Fußraum wurde eine Abdeckung gelöst, um an die Elektrik des Fahrzuges zu gelangen. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört, sie flüchteten unerkannt ohne ihre Beute.

