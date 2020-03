Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geld aus Auto gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag, 19. März, in Waldhausen an der Unteren Straße Bargeld aus einem Auto entwendet.

Die Tat muss im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6.15 Uhr, begangen worden sein. Der Täter schlug eine der Fensterscheiben auf der Fahrerseite des Pkw vom Typ Ford Tourneo Custom ein, durchwühlte den Innenraum und entwendete das Geld aus einem Portemonnaie, das er im Fahrzeug zurückließ.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

