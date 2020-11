Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Mülleimer auf Schulgelände in Brand gesetzt

GeorgsmarienhütteGeorgsmarienhütte (ots)

Auf dem Gelände einer Schule am Carl-Stahmer-Weg, setzten Unbekannte zwischen Dienstagabend (22 Uhr) und Mittwochmorgen (07 Uhr) einen Mülleimer in Brand. Durch das Feuer wurde der Behälter vollständig zerstört. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

