POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2009118

Mettmann

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Sonntagabend (20. September 2020) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Kettwiger Straße in Velbert. Die Fahrerin eines grauen Audi A4 befuhr gegen 19:00 Uhr die Kettwiger Straße in Richtung Werdener Straße. In Höhe der rechtsseitigen Einmündung zur Robert-Koch-Straße touchierte ein schwarzer Kleinwagen die linke Fahrzeugseite des Audis und beschädigte diese. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges setzte seine Fahrt in Richtung Losenburger Straße fort, ohne sich um eine Regulierung des auf circa mehrere tausend Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Am Freitagabend (18. September 2020) kam es auf dem Parkplatz eines Sportzentrums an der Bahnhofstraße in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Peugeot 308 hatte sein Fahrzeug, gegen 18:30 Uhr, in einer Parkreihe an der oberen linken Seite (aus Richtung der Zufahrt von der Bahnhofstraße gesehen), abgestellt. Als er gegen 22.30 Uhr zu dem Peugeot 308 mit Bochumer Städtekennung (BO-) zurückkehrte, stelle er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Mittwochmorgen (16. September 2020) kam es auf der Straße Schöllersfeld in Ratingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 08:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Lastwagens der Marke MAN die Straße Schöllersfeld in Richtung Ratinger Straße. Unmittelbar vor dem Übergang zur Ratinger Straße touchierte ihn ein ihm entgegenkommender Lastwagen. Der Außenspiegel des MAN-Fahrzeuges wurde beschädigt. Der Fahrer des unbekannten Lastwagens in blauer Farblackierung setzte seine Fahrt auf der Straße Schöllersfeld in Richtung Meiersberger Straße fort, ohne sich um eine Regulierung des auf circa mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Donnerstagnachmittag (17. September 2020) kam es auf der Bergstraße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 13:15 Uhr bis 16:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den in Fahrtrichtung Elberfelder Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fiat 500. Der Unfallflüchtige verursachte vermutlich bei einem Wendemanöver den Schaden, nachdem er - bedingt durch eine temporäre Straßensperrung aufgrund einer Baustelle - an der Unfallstelle wendete. Ohne sich um eine Regulierung des auf circa 2.500 Euro geschätzten Schadens zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Samstagabend (19. September 2020) kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Röntgenstraße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines lilafarbenen VW Caddy hatte gegen 20:20 Uhr sein Fahrzeug unmittelbar rechtsseitig der Zufahrt in einer der dortigen Parklücken abgestellt. Gegen 20:50 Uhr kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und fuhr zu seiner Wohnanschrift. Erst hier stellte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Nach Angaben des Halters kann der Schaden nur während des Parkvorgangs auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes entstanden sein. Der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Freitagnachmittag (18. September 2020) kam es auf einem Parkplatz an der Karnaper Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14:30 Uhr parkte die Halterin eines schwarzen Mercedes Benz 245 G ihr Fahrzeug in einer Parkbucht mit der Front zu einem dort aufgestellten Zaun. Als sie gegen 16:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte den Schaden vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht und sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden an dem schwarzen Mercedes wird auf circa 1.200 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Samstagmorgen (19. September 2020) wurde ein roter VW Golf, abgestellt in einer Parkbucht an der Kaiserstraße in Langenfeld-Richrath, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Fahrer des roten VW Golf Plus hatte sein Fahrzeug gegen 08:20 Uhr in der Parkbucht in Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes abgestellt. Als er gegen 08:45 Uhr zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 500 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht zu Sonntag (20. September 2020) kam es auf der Straße Steglitzer Platz in Monheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Vorangegangen war der Versuch einer Streifenwagenbesatzung, den Fahrer eines Audi A3 mit Essener Städtekennung (E-) wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt auf der Lichentenberger Straße zu kontrollieren. Noch bevor die Beamten Kontakt zu dem Fahrzeugführer aufnehmen konnten, fuhr dieser plötzlich und mit durchdrehenden Reifen los und versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten verfolgen den grauen A3 in Richtung Kurt-Schumacher-Straße, als der Fahrer nach links auf den Steglitzer Platz abbog. Am Ende der ausgebauten Fahrbahn bremste der Fahrer den Audi stark ab und alle drei Insassen verließen fluchtartig das noch rollende Fahrzeug. Die Männer flüchteten unerkannt in unterschiedliche Richtungen und der führerlos noch rollende Audi touchierte einen im Wendehammer abgestellten Lastkraftwagen der Marke VW, wodurch er zum Stillstand kam. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein geschätzter Gesamtsachschaden von circa 1.200 Euro.

Erste Ermittlungen vor Ort brachten keinen Hinweis auf die flüchtigen Personen, die trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr ausfindig gemacht werden konnten. Der Audi A3 war laut dem polizeilichen Datensystem bereits vor einem Monat entsiegelt und außer Betrieb gesetzt worden. Das Fahrzeug wurde zur Beweis- und Eigentumssicherung sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht sowie wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch ein sogenanntes "Alleinrennen" gemäß §315d (1) Nr. 3 StGB.

Am Freitagmittag (18. September 2020) kam es im Einmündungsbereich Heinrich-Späth-Straße / Jahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 15:45 Uhr befuhr die Fahrerin eines Mercedes Benz C180 die Heinrich-Späth-Straße in Richtung Krischerstraße. In Höhe der Einmündung zur Jahnstraße bog ein Fahrradfahrer, aus der Jahnstraße kommend, in einem großen Bogen nach rechts auf die Heinrich-Späth-Straße ein. Obwohl die Fahrerin des Mercedes Benz versuchte, nach rechts den ihr entgegenkommendem Fahrradfahrer auszuweichen, kam es zu einem Zusammenstoß. Der Fahrer des Mountainbikes touchierte die linke Fahrzeugseite des Mercedes, blieb aber augenscheinlich unverletzt. Als die Fahrerin die Polizei informieren wollte, flüchtete der Fahrradfahrer mit seinem Mountainbike in Richtung Rhenaniastraße.

Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 18-20 Jahre alt - circa 180 cm groß - sehr schlanke Körperstatur - bekleidet mit heller Oberbekleidung, schwarzer Röhrenjeans und einem beigen Basecap - sprach Deutsch mit Akzent

An dem Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

