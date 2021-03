Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb will nicht aufgeben

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - In einem Discountmarkt in Heepen hat ein betrunkener Mann am Samstag, 13.03.2021, eine Angestellte bedrängt, bevor sich ein Kunde einmischte und der Dieb schließlich aufgab.

Gegen 17:45 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Discountmarkt an der Amtmann-Bullrich-Straße gerufen, weil dort ein Mann randalieren sollte. Kurz zuvor versuchte ein angetrunkener 55-Jähriger, eine Flasche Alkohol zu bezahlen. Weil er mit der Eingabe seiner PIN scheiterte, verließ er das Geschäft ohne die ausgewählte Flasche.

Wenig später betrat der Mann erneut den Laden, steckte eine Flasche Alkohol in seine Jackentasche und wollte, mit der augenscheinlich ausgebeulten Jacke, den Kassenbereich ohne Bezahlung passieren. Das hatte eine Mitarbeiterin erkannt und sprach den Dieb an. Dieser wich an eine andere leere Kasse aus, bevor ihm die Angestellte dort den Weg versperrte.

Daraufhin wollte der Ladendieb die Frau zur Seite schieben, er schubste sie und drohte, handgreiflich zu werden. Ein Kunde kam der Angestellten zur Hilfe und konnte beruhigend auf den 55-jährigen Bielefelder einwirken. Die gerufenen Streifenbeamten nahmen eine Strafanzeige wegen eines räuberischen Diebstahls auf.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell